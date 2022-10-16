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بيع "جينز" عمره أكثر من 140 عام مقابل رقم "فلكي"

بيع
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

بيع سروال جينز من نوع "ليفايز"، عثر عليه في منجم مهجور، ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، في مزاد علني، مقابل 78400 دولار.

العالم - منوعات

وعثر مايكل هاريس الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة بتاريخ الجينز، على السروال في منجم مهجور بالغرب الأميركي.

وقال مشتري السروال واسمه زيب ستفنسون، إن اكتشاف هذا النوع من الجينز نادر، وخصوصا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعا ما.

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على السروال قد بحث في أكثر من 50 منجما مهجورا، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا "الكنز"، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

جدير بالذكر أن هناك سروال جينز آخر يعود لنفس الفترة الزمنية التي ينتمي إليها "الليفايز" الذي عثر عليه هاريس، يعرض في أحد المتاحف في الولايات المتحدة، إلا أنه يعاني من التلف ولا يمكن ارتداءه.

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بيع "جينز" عمره أكثر من 140 عام مقابل رقم "فلكي"