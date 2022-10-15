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سيناتور أمريكي: بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية

سيناتور أمريكي: بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريس كونز، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.

العالم - الأميرکيتان

وقال كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الجمعة: "أعتقد أن كلا من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل إدارة بايدن تصعيد حربها الكلامية ضد الرياض، على خلفية دعم السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وأمس الخميس، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.

وفي السياق، صنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفت السعودية، الأربعاء، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلن تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.

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سيناتور أمريكي: بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية

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