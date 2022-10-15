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الرئيس الايراني: لن تهزنا عاصفة الحرب الإلكترونية

الرئيس الايراني: لن تهزنا عاصفة الحرب الإلكترونية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لأن لدينا أسس ثقافية غنية وقوية، لافتا إلى أننا لا نقلق من التطور في الإلكترونيات، لأن هويتنا الوطنية ليست مهددة.

العالم - ايران

وصرح رئيسي اليوم السبت في الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد الذي عقد في مركز المؤتمرات الدولية للإذاعة والتلفزيون: أنه من الضروري إزالة التكرار وتحويل المؤسسات الثقافية إلى أجهزة فاعلة تهتم بأذواق الجمهور.

ووصف أهمية الاعتراف بقدرات المرأة الإيرانية في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا: يجب الاعتراف بالقدرات النسائية التي يتم تشجيعها دائمًا من قبل قائد الثورة الإسلامية.

وأضاف رئيسي أن الحوار فعال جداً في إزالة الشكوك وفي اتجاه التقدم، مشيرا إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية في الأعوام الماضية على تشكيل طاولات ومنابر الفكر الحر في الجامعات والمراكز العلمية والثقافية في البلاد لأنها ستلعب دورًا في التنمية الثقافية.

وعقد الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد برعاية معهد الثقافة والدراسات الاجتماعية بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ومسؤولي المؤسسات الثقافية مثل منظمة الدعاية الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الثقافية والإذاعة والتلفزيون بمشاركة النخب الثقافية في مركز المؤتمرات الدولية للإذاعة والتلفزيون.

ويتمحور الملتقى حول هوية البنية الثورية للثقافة ونقد البنية الثقافية الحالية والحالة المرغوبة للبنية الثقافية للبلاد وكيفية إعادة بناء البنية الثقافية بشكل ثوري.

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