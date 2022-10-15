السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-10-2022

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-10-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني".. تظاهرات حاشدة بتونس احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية+فيديو

الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار العملية الأمنية بمدينة جاسم بريف درعا ضد عناصر داعش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-10-2022

تأسيس مكتب تجاري ايراني في مدينة كربلاء

جبهة الخلاص الوطني التونسي: الرئيس قيس سعيد انعزل ونعلن مقاطعتنا للانتخابات القادمة