وزير الدفاع البريطاني قد يستقيل من منصبه بسبب..

العالم- اوروبا

وذكرت القناة، اليوم السبت، أن "تراجع حكومة ليز تراس عن رفع ميزانية الجيش البريطاني سيؤدي، على الأرجح، إلى استقالة والاس".

وأشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء من أجل الوفاء بالتعهدات، التي قطعتها بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي.

وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع البريطاني بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي مع ازدياد التهديدات الأمنية.

وكان وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيرمي هانت قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية، ولا سيما وزارة الدفاع، سيتعين عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي لن يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.