الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. انسحاب 'النصرة' من عفرين بعد رضوخ الجماعات المسلحة لشروطها

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

انسحبت جماعة النصرة الارهابية من مدينة عفرين الاستراتيجية شمال حلب بأوامر من تركيا بعد 24 ساعة من دخولها، وبعد رضوخ من الجماعات المسلحة المرتبطة بتركيا (الجيش الوطني) لشروطها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. غارات سورية روسية مشتركة تدك معسكرات النصرة بريف حلب الشمالي

تفاصيل انسحاب "النصرة" من عفرين واتفاقها مع الجماعات المسلحة

ماذا وراء سيطرة 'النصرة' الارهابية على عفرين الاستراتيجية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هذا ما قاله الرئيس الصيني بشأن تايوان

شاهد.. عشرات المرابطين يصدحون بالتكبيرات داخل الأقصى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2022

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق تمويل لتونس قدره نحو 1.9 مليار دولار

تونس: عبير موسي تهاجم الرئيس سعيّد وتعلن الدخول في إضراب جوع

فيديوغرافيك.. انسحاب 'النصرة' من عفرين بعد رضوخ الجماعات المسلحة لشروطها