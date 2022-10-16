مسؤولية الأمم المتحدة ازاء استشهاد 10 أطفال يمنيين

العالم - خاص بالعالم

وطالب الدرواني في حديث لبرنامج المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم، طالب الأمم المتحدة بالضغط علی دول العدوان، من أجل اعادة ادخال الأدوية الی اليمن بالطرق الصحيحة ومنع تهريبها من المناطق المحتلة.

وأکد علی ضرورة ادخال الأدوية عبر المنافذ الصالحة التي تتمثل بميناء الحدود ومطار صنعاء لتکون وزارة الصحة اليمنية قادرة علی الاشرف الکامل والرقابة عليها وفحصها.

وانتقد دور الأمم المتحدة في الوقوف لجانب الشعب اليمني وتسترها علی دول العدوان مؤکدا ان الأمم المتحدة اعلنت مؤخرا انها تفتقد التمويل الکافي لدعم الشعب اليمني، فيما تبرعت دول العدوان اخيرا بما يقارب نصف المليار دولار بينما اوکرانيا ليست قريبة منهم ولاجارة لهم ولاترتبط الحرب الدائرة هناک بهم. في حال ان اليمن يعيش ويلات تتسبب بها هذه الدول.

هذا وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء مأساة إنسانية إثر استشهاد 10 أطفال من مرضى سرطان الدم 'اللوكيميا' في مستشفى الكويت بعد تلقّيهم جرعة من الدواء الذي تسبب بمضاعفات خطيرة لديهم نتيجة احتوائه على تلوّث بكتيري حسب الأطباء المختصّين في المستشفى.

وحسب المعنيين فإنّ الدواء تمّ تهريبه بشكل غير رسمي عبر منافذ يسيطر عليها تحالف العدوان، ولم تمرّ التشغيلة المهربة عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام.