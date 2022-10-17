تبادل للاتهامات بين تركيا واليونان بعد العثور على مهاجرين عراة على الحدود

العالم- أوروبا

وقالت الوكالة إن صور الرجال العراة "مروعة" ، وأدانت أي معاملة قاسية ومهينة للمهاجرين.

وأفادت الشرطة اليونانية أنه تم العثور على 92 رجلاً عاريا بالقرب من نهر إفروس، يوم الجمعة، واتهمت اليونان ترکيا بإجبار المهاجرين على عبور النهر في قوارب بلاستيكية.

ونفى نائب وزير الداخلية التركي المزاعم، وأدعى أن اليونان هى المسؤولة عن هذه القسوة بحق اللاجئين.

وأمس الأحد، قال رئيس دائرة الإتصالات في الرئاسة الترکية فخرالدين ألطون: إن الماکينة اليونانية للأخبار المزيفة عادت الی العمل مجددا.

وأضاف ألطون في سلسلة تغريدة علی حسابه في تويتر أن وزير الهجرة اليوناني يحاول نشر أخبار کاذبة حول ترکيا علی نحو يشير إلی أنه خلط بينها و اليونان.