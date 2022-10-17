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شاهد .. كاميرا العالم تزور أسرة الشهيد أمير احمدي في منزله بطهران

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

زارت كاميرا العالم منزل الشهيد سلمان أمير أحمدي الذي ارتقى شهيدا في أحداث الشغب التي تشهدها بعض مناطق البلاد، وفتحت حوارا مع أسرة الشهيد.

العالم - مراسلون

رغم أنه كان ابا لصبيين يكونان في مقدم العمر، وربا لأسرة، وما لها من مسؤوليات إلا أنه أبى أن يجلس في بيت، والمشاغبون يثيرون الشغب في شوارع المدينة متأثرين بنعرات الاسطول الاعلامي السعودي والبريطاني والامريكي.

فنزل الى الشارع طواعية لضبط الامن بصحبة رفاقه في قوات التعبة الشعبية أو كما يطلق عليها هنا البسيج حتى ارتقا شهيدا.

تروي زوجة الشهيد "سلمان امير احمدي" قصة استشهاد زوجها الذي يكرم اليوم كبطل وطني.

وقالت فاطمة اسلامي فر وهي زوجة الشهيد سلمان أمير أحمدي لمراسل قناة العالم: "خرج سلمان أمير احمدي مساء السبت الماضي لمواجهة المشاغبين في الشارع ومساعدة قوات الشرطة في ضبط الامن فأصيب بجروح ونال الشهادة".

وقالت معصومة ابراهيمي والدة الشهيد سلمان أمير أحمدي لمراسلنا: "اتصلت بكنتي قالت لي إن زوجها خرج من المنزل ولم يعد حتى الآن ورغم أنها لم تتحدث شيئا عن استشهاد ولدي إلا أنه كان ينتابني شعور سيئ، عند الصباح الباكر عندما أخبروني بالخبر صدمت كثيرا، ولكن بعدها سجدت لله شاكرة له على هذه النعمة".

كنت أتساءل في نفسي (مراسل قناة العالم يتساءل) عن اي نعمة تتحدث والدة الشهيد فاجابتني كأنها سمعت ما كان يدور في رأسي، حيث قالت: "شكرت الله على هذه النعمة أن أقدم فلذة كبدي لنصرة الاسلام والثورة الاسلامية وهو واقف بوجه من يسيء للمقدسات الاسلامة والتعاليم الاسلامية".

وقال محمد علي أمير أحمدي شقيق الشهيد سلمان أمير احمدي لمراسلنا: "باعتقادي أن العدو بذل مساعي كثيرة للإطاحة بهذه الدورة لكنه لن يصل الي ماريه رغم التطبيل والتهريج للاسطول الاعلامي للذي كان الى جانبه".

الشهيد امير احمدي ووري الثرى كبطل وطني، والأهم من ذلك بحسب أسوله أنه قدم حياته لنصرة الاسلام ومقدساته.

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