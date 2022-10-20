مواد غذائية يجب الامتناع عن تناولها في حالة الصداع

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ويشير موقع لاوانكارديا الى انه وفقا للطبيبين أن هناك عوامل عديدة مختلفة تسبب الصداع فعندما يصبح الصداع دوريا من المهم تحديد السبب واستشارة الطبيب. وبالاضافة الى ذلك يجب اجراء تغييرات في النظام الغذائي والعادات المتبعة التي في حالة الصداع الخفيف او المتوسط كقاعدة يمكن ان تحسن الحالة الصحية العامة. اقرا المزيد تجنبك هذه الانواع من الطعام يساعدك في تخفيف اعراض الصداع!

ويضيف الخبيران فمثلا عند الصداع يجب الامتناع عن تناول الاجبان الزرقاء لانها تحتوي على كمية كبيرة من الهيستامين المشتق من حمض الهيستيدين الاميني. ولنفس السبب يجب عدم تناول الحمضيات او التقليل من تناولها لانها غنية ايض ا بالهيستامين ولها تاثير موسع للاوعية.

ووفقا لهما يمكن ان تسبب القهوة الصداع ايضا. فتناول 3-4 اكواب او اكثر من مشروب يحتوي على الكافيين يمكن ان يسبب الصداع عند الاشخاص الذين يعانون دوريا من الصداع النصفي وفي نفس الوقت تقليل كمية الكافيين يمكن ان يسبب لهم الصداع ايضا.

ويشير الخبيران الى انه نظرا لاحتواء الافوكادو على نسبة عالية من الهيستامين فيجب على الذين يعانون من الصداع الامتناع عن تناوله على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الاحماض الدهنية المفيدة للقلب.

ومن جانبها تقول باكيرا تحتوي اللحوم المصنعة (النقانق وغيرها) على كمية كبيرة من الهيستامينن اضافة الى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة. لذلك ينصح بالتخلي عن تناولها ايضا.

ووفقا لهما بشكل عام على الشخص الذي يعاني من الصداع تناول الطعام كل ثلاث ساعات قدر الامكان لان مستوى الغلوكوز في الدم ينخفض عندما لا نتناول الطعام فترة طويلة ما قد يسبب الصداع ايضا. كما تسمح الوجبات الخفيفة المتكررة بتخفيف العبء على المعدة.