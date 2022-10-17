لهذا السبب.. انسحب البحرين من عضوية مجلس حقوق الانسان

العالم - خاص بالعالم

قال الشهابي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن البحرين بحسب الأمم المتحدة تعد من أشد الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، لذلك لن تصوت لها أي دولية للعضوية في مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف، أن البحرين في السابق كانت تشتري الأصوات بأموال إماراتية وسعودية من أجل التصويت لعضويتها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين وصل إلى حد حتى الأموال لم تعد تسطيع أن تخفي انتهاكات نظام آل خليفة لحقوق الانسان.

وأوضح الأمين العام لحركة أحرار البحرين، أن نظام آل خليفة نظام قمعي واستبدادي يمارس التعذيب الممنهج، وينتهك ويضطهد الغالبية الساحقة من الشعب البحريني وذلك بحسب ما ذكرته لجنة بسيوني، مشيرا إلى أن البحرين لو أصبح عضوا في مجلس حقوق الإنسان فإن المجلس سيفقد مصداقيته أمام الرأي العام، لذلك لم يبق أمام إلى نظام آل خليفة خيار سوى أن يبلع موس كبريائه وينسحب بصمت من عضوية مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن التحقيقات والتقارير التي تصدر بين الحين والآخر ستلاحق هذا النظام لتكشف كل انتهاكاته ضد حقوق الانسان.

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