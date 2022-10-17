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 بأشد العبارات..سوريا تدين استمرار الممارسات الصيهونية بحق الفلسطينيين

 بأشد العبارات..سوريا تدين استمرار الممارسات الصيهونية بحق الفلسطينيين
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدانت سورية بأشد العبارات أعمال القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والممارسات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة في الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أنها جريمة يدينها القانون الدولي.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استمرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة للحرم القدسي الشريف والمقابر الإسلامية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

والانتهاكات المستمرة للحرم القدسي الشريف، والمقابر الإسلامية في مدينة القدس، وفرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الوزارة: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استفزازات واعتداءات وحشية وأعمال قتل بحق الشعب الفلسطيني واستباحة المقدسات الإسلامية في مدينة القدس يشكل جريمة يدينها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحيت الوزارة صمود الشعب الفلسطيني البطل في وجه آلة العدوان الإسرائيلي وإصراره على نيل حريته ونيل استقلاله، مجددة وقوف سورية إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أراضي فلسطين وعاصمتها القدس.

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