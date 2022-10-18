الحظر الغربي ضد ايران؛ الأهداف والحقائق

العالم - مع الحدث

وقال القادري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الدول الغربي ليست في موقف يتيح لها مواجهة ايران من موقع القوة، لذا يفضلون تضعيف ايران، ليتسنی لهم مواجهة ايران ضعيفة، بعدما تبين لهم عدم امكانية الاطاحة بنظامها.

وأوضح ان الدول الغربية أخطأت في محاسباتها أخيراً فعلی سبيل المثال، بعدما أذعن الغرب بأن ايران تلعب دوراً محورياً في المنطقة حاولوا الترويج بأن سياسة ايران فشلت ازاء الأزمة الاوكرانية، في حين أن ايران لم تتدخل في هذا الشأن، ثم اعتبروا ان ايران انتصرت في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، في حين ان ايران لم تتدخل في هذا الشأن.

وأضاف ان الغرب، يری ان ايران، اصبحت دولة قوية تصل اذرعها الی كل المنطقة وحاولوا قطع هذه الأذرع عن طريق ايقاع الفتنة في الداخل والحرب الناعمة والحرب الاعلامية لتضعيف ايران.

وأكد ان الدول الاوروبية تعلم مدی ما توصلت اليه ايران من قوة، فقد كانت هذه الدول تطلب من العالم ان لايبيع السلاح لإيران، واليوم أصبحت تحاول منع بيع السلاح الايراني للدول الأخری.

وقال الكاتب السياسي نضال حمادة ان الغرب، يستعلي علی باقي دول العالم ويعتبر الدول الاوروبي موضع أمان خلافاً لباقي الدول التي تكون مركزاً للحرب واذا بالاوضاع تنقلب وتصبح أوروبا مركز الحرب وباقي دول العالم تصبح في أمان.

وأكد حمادة ان هذا التغيير في المعادلة جعل الدول الغربية تحاول صرف الانظار عن الحرب التي تدور في أوروبا ومحاولة تأجيج مناطق آمنة كإيران لتكون اماكن حرب.

وكشف الباحث السياسي هادي قبيسي ان الحظر الغربي، يهدف الی منع ايران من التحول الی روسيا اخری.

وقال قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان فرض الحظر، يأتي من أجل اخضاع ايران لشروط الغرب السياسية، فالغرب لايريد ان يشتري الغاز من ايران بسعر يحولها الی نموذج روسي اخر.

وأضاف ان الغرب، اشتری الغاز من روسيا فاغتنت وأصبحت قوة مستقلة وقدرة اقتصادية وعسكرية، لذا لايريد الغرب ان يكرر هذا الخطأ مع ايران.

وأكد قبيسي ان البرنامج الغربي يستند علی معاداة أي دولة تستقل ويصبح لديها قرارها الخاص وقدراتها ومواردها الذاتية العسكرية والامنية والاقتصادية، فيعاديها الغرب بحروب ناعمة وثورات ملونة وعقوبات اقتصادية وحروب اقليمية وهذا ما شهدته دول مثل سوريا و العراق.

وأشار الی حاجة الغرب الی الغاز الايراني، مؤكداً ان الغرب يريد ان يشتري الغاز الايراني بشروطه الخاصة كي لاتستطيع ايران توظيف اموال الغاز في بناء اقتصادها الخاص.

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https://www.alalam.ir/news/6403028