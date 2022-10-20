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ماليزيا تنظّم انتخابات تشريعية الشهر المقبل

ماليزيا تنظّم انتخابات تشريعية الشهر المقبل
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تنظم ماليزيا انتخابات تشريعية مبكرة لتجديد أعضاء البرلمان، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية في البلد الذي عرف ثلاث حكومات في أربع سنوات.

العالم- أسيا والباسفيك

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح لصحافيين إنّ "موعد الانتخابات حُدد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكانت الانتخابات المقبلة مقررة في أيلول/سبتمبر 2023، إلا أنّ رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرّض لضغوط كبيرة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أملاً في تعزيز غالبيته الضئيلة جداً.

وأُعلن حلّ البرلمان في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، فاتحاً الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وتشهد ماليزيا عدم استقرار سياسي متكرر منذ انتخابات العام 2018، التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلباً على حزب "أمنو"، الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاماً.

وعاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب رزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من صندوق 1MDB السيادي وأُدين وسجن بعد ذلك.

إلا أنّ حكومة مهاتير محمد خسرت الغالبية بعد 22 شهراً على توليها السلطة، وقد توالى مسؤولون على الحكم مع عودة ائتلاف "أمنو" المهيمن.

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ماليزيا تنظّم انتخابات تشريعية الشهر المقبل