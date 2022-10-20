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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد عدي التميمي

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رام الله إن الفلسطنيين في الضفة الغربية المحتلة خرجوا بتظاهرات تطالب باستمرار العمليات تمجيدا بما قام به الشهيد البطل عدي التميمي.

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا، خلال التغطية الخاصة باستشهاد عدي التميمي، أن الضفة الغربية المحتلة تشهد حداد عام حيث شلت فيها كل مناحي الحياة، بعد استشهاد الشهيد عدي التميمي.

واشار مراسلنا الى أن الضفة الغربية تتجه بما تسمى بالانتفاضة الجديدة، ولكن ذات شكل جديد، موضحا أن كيفية استشهاد عدي التميمي كان لها دور كبير في الحشود الجماهيرية التي ساندتها.

وقال مراسلنا، إن شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما يسمى عدي التميمي، نفذ اول عملية ثم غادر المكان بهدوء وبعد اسبوع ونصف من العمل المكثف للاجهزة الاحتلال الاسرائيلي للوصول اليه عاد بنفسه، وتوجه الى حاجز على بوابة مستوطنة معالية أوديم وهي كبرى المستوطنات لمدينة القدس وأطلق الرصاص بشكل مباشر على البوابة وأشتبك مع القوى القوات الاسرائيلية المتواجدة هناك واستشهد.

واوضح مراسل العالم، أن الاحتلال نشر فيديو لحظة استشهاد عدي التميمي من ايجاد الخوف لدى الفلسطيني، لكن حدث العكس تماما حيث اشاد الشعب الفلسطيني بما قامه البطل عدي التميمي وكيف كسر هبية كيان الاحتلال الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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