العالم - سبورتي

أصبحت هيمنة المسلمين على كرة القدم موضوعا يلفت انظار العالم اجمع .

فقد أظهر حفل الكرة الذهبية 2022 أن المسلمين حققوا تقدما كبيرا في كرة القدم العالمية وأثبتوا أن المسلم يمكنه الوقوف في قمة كرة القدم العالمية.

فاز النجم الفرنسي والمسلم كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية 2022 عن جدارة . وبعد حصوله على الكرة الذهبية، قال النجم المسلم الجملة الذهبية لإظهار تعاليم الإسلام للعالم، حيث قدم جائزته إلى والدته ليظهر مكانتها بين المسلمين للعالم.

وكان ساديو ماني ، النجم السنغالي والمسلم لاعب فريق بايرن ميونيخ ، ثاني أفضل لاعب في العالم. نجم ليفربول السابق معروف بأعماله الخيرية في بلاده. حتى الآن ، قام ببناء العديد من المدارس والمساجد لأبناء بلده وأصبح نموذجا أخلاقيا يحتذى به.

محمد صلاح ، نجم ليفربول المصري والمسلم ، ثالث لاعب في المدرسة الإسلامية تم إدراجه في قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم عام 2022.

يظهر وجود 3 لاعبين مسلمين من بين أفضل 5 لاعبين في العالم عام 2022 هيمنة إمبراطورية الإسلام في كرة القدم العالمية.