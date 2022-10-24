الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، الاثنين، الكتل السياسية لدعم واسناد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري في تشكيل الحكومة.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان "فيما يترقب شعبنا الصابر الأبي بشغف ولادة الكابينة الحكومية الجديدة، نهيب بجميع الكتل السياسية دعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية".

ودعا السيد الحكيم وفق البيان" الجميع للتكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى ، كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأن لا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة ".

وختم البيان"الإستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية ، فشعبنا اليوم لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".

روابط ذات صلة

العراق: تحذيرات من خطورة اعتذار السوداني عن إكمال مهمته

السوداني يتسلم دعوة لزيارة جمهورية باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-10-2022

الصفحات المنسوبة الى الحرس الثوري في الشبكات الاجتماعية مزورة

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. مأزق انتخاب الرئيس والفراغ الرئاسي في لبنان

مظاهرات احتجاجية تنديداً بممارسات ميليشيا " قسد " في دير الزور

طهران تبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة بالأحياء المهمشة في البلاد