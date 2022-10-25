الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة:

سيتم تفويج 85 الف حاج ايراني لأداء فريضة الحج العام المقبل

سيتم تفويج 85 الف حاج ايراني لأداء فريضة الحج العام المقبل
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة أنه سيتم تفويج 85 الف حاج ايراني إلى مناسك حج التمتع في موسم الحج المقبل ملفتا تم تفويج حوالي 40 ألف حاج إيراني إلى السعودية في موسم الحج الماضي.

العالم - ايران

وأكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الإسلام سيد عبد الفتاح نواب اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، أن 25٪ من الحجاج الايرانيين الذين سيتم تفويجهم إلى مناسك الحج تكون اعمارهم فوق 65 عاما، مشيرًا إلى ان مساعي المسؤولين الايرانيين وكذلك ازالة القيود المتعلقة بتفشي كورونا في السعودية ساهمت في رفع حصة الايرانيين لمناسك الحج.

واضاف هناك قيود فرضتها السعودية حول عدد الحجاج الموفدين بهدف تقديم مزيد من الخدمات الى الحجاج بسرعة اكثر.

وأكد ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة أن بعض القيود الصحية لا تزال سارية لمنع انتشار فيروس كورونا في السعودية ، وقال: على أي حال ، يجب على الحجاج الموفدين إلى السعودية مراعاة القوانين والتوصيات الصحية.

روابط ذات صلة

الذكرى السابعة لحادثة منى وملفات القضية ماتزال معلقة

لماذا بقي ملف الحاج الايراني المعتقل في السعودية مفتوحا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة: سيتم تفويج 85 الف حاج ايراني لأداء فريضة الحج العام المقبل

رئيسي: القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأمريكيين

صحيفة اميركية.. محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته الخاصة.. والرياض تنفي

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

لبيد يحذر من حكومة يمينية برئاسة نتنياهو