سيتم تفويج 85 الف حاج ايراني لأداء فريضة الحج العام المقبل

العالم - ايران

وأكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الإسلام سيد عبد الفتاح نواب اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، أن 25٪ من الحجاج الايرانيين الذين سيتم تفويجهم إلى مناسك الحج تكون اعمارهم فوق 65 عاما، مشيرًا إلى ان مساعي المسؤولين الايرانيين وكذلك ازالة القيود المتعلقة بتفشي كورونا في السعودية ساهمت في رفع حصة الايرانيين لمناسك الحج.

واضاف هناك قيود فرضتها السعودية حول عدد الحجاج الموفدين بهدف تقديم مزيد من الخدمات الى الحجاج بسرعة اكثر.

وأكد ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة أن بعض القيود الصحية لا تزال سارية لمنع انتشار فيروس كورونا في السعودية ، وقال: على أي حال ، يجب على الحجاج الموفدين إلى السعودية مراعاة القوانين والتوصيات الصحية.