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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: العراقيل التي يحدثها الأعداء لن تخلق اضطرابا في رغبة إيران في تطوير التعاون الإقليمي
مكتب السوداني: سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة
مكتب السوداني: اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم
أمير عبداللهيان: رسائل أميركا لاتزال تصلنا حول التوصل لاتفاق نووي إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء
أمير عبداللهيان: نفند مزاعم أوروبا باستخدام روسيا مسيرات إيرانية ونطلب من أوكرانيا تقديم أدلتها لنا
أمير عبداللهيان: نشرنا قائمة فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب في إيران
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي
نائب محافظ ريف دمشق : وصول 14 حافلة تقل الدفعة الأولى من المهجرين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق
الخارجية الإيرانية: العقوبات تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول من ذكرت أسماؤهم إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم
الخارجية الإيرانية: إيران تدين حظر مجلس الاتحاد الأوروبي شخصيات ومؤسسات إيرانية وتعتبره تدخلا سافرا في الشأن الإيراني
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-10-2022
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الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.