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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-10-2022

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-10-2022

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