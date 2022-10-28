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الاعتداء على زوج 'نانسي بيلوسي' بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو

الاعتداء على زوج 'نانسي بيلوسي' بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه "تم الاعتداء بعنف على زوج نانسي بيلوسي على يد شخص اقتحم منزلهما في سان فرانسيسكو".

العالم- أوروبا

وأضاف المكتب في بيان له اليوم الجمعة أن "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم".

وتابع: "تم نقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تماما، بالنسبة لزوجته لم تكن في سان فرانسيسكو".

وأوضح البيان: "رئيسة النواب وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".

وأدين بول بيلوسي (82 عاما) بجنح القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث سيارة في مايو الماضي. وحكم عليه بالسجن خمسة أيام في مقاطعة نابا بكاليفورنيا.

ويمتلك بول شركة مقرها سان فرانسيسكو في مجال العقارات ورأس المال الاستثماري.

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