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شاب تونسي يضرم النار في جسده قرب مقر الهيئة للانتخابات

شاب تونسي يضرم النار في جسده قرب مقر الهيئة للانتخابات
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أقدم شاب تونسي صباح اليوم السبت، على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.

العالم - تونس

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن فريقا من الحماية وشاحنة إطفاء توجهت إلى المكان بعد تلقيها إشعارا من السلطات الأمنية بتعمّد مواطن إضرام النار بجسده قرب مبيت 2 مارس للفتيات وعلى مستوى شارع الاستقلال.

وأضاف أن الشاب البالغ من العمر 32 سنة، تعمّد سكب البنزين على جسده وإضرام النار، مشيرا إلى أنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية، وقد تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات.

وحسب مصدر أمني، فإن الشخص المذكور متّهم في قضية سرقة دفتر تزكيات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب من مقر معتمدية المنيهلة والتي حدثت منذ نحو أسبوع.

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