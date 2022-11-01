بالصور.. "بيروز" شبل الفهد الآسيوي الوحيد

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ويشير الوضع الحالي لـ "بيروز" ، شبل الفهد الوحيد المتبقي في مشروع تكاثر الفهد الآسيوي في الأسر ، إلى أنه يعيش في ظروف جيدة ويمر بمراحل النمو تحت إشراف منظمة حماية البيئة.

وتعتبر ولادة بيروز والحفاظ عليه هو أحد أهداف منظمة البيئة لتربية وتكاثر الفهد الآسيوي. سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في غضون 6 أشهر لمواصلة الحياة المنتصرة في البرية.

وكانت منظمة حماية البيئة اعلنت قبل عدة أشهر ولادة ثلاثة جراء في محمية توران للحياة البرية في محافظة سمنان بوسط البلاد، في أول عملية ولادة في الأسر للفهود الإيرانية. وبقي "بيروز" على قيد الحياة من بين هذه الجراء ونفق الباقي بسبب مشاكل صحية. ويعيش بيروز حاليا في حديقة برديسان بطهران. وتحاول منظمة حماية البيئة بصفتها المسؤولة عن حماية الحيوانات البرية الحفاظ على الفهد الإيراني.