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رئيس وزراء العراق يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة

رئيس وزراء العراق يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجَّه رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.

العالم - العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عقدت الجمعة الماضية، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته".

واضافت، انه "بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".

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رئيس وزراء العراق يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة

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