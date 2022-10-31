الهجوم على منزل نانسي بلوسي في طهران وردود الفعل !!!

العالم - سبورتي

أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في بيان، الجمعة، أن زوجها بول بيلوسي تعرض لهجوم بالمطرقة في منزله في سان فرانسيسكو، وتم نقله إلى المستشفى وهو يتماثل للشفاء.

ردود الفعل على الهجوم في امريكا :

-نانسي بيلوسي وأسرتها ، يطلبون اتاحة بعض الخصوصية لهم في هذا الوقت.

- الجاني ستُوجّه إليه تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو واساءة معملة كبار السن وجرائم أخرى.

يقال بان فرض المحال ليس بمحال . فلو افترضنا جدلا بان هذا الحادث حصل في طهران، فماذا سيكون رد الفعل عليه من قبل الاوساط ووسائل الاعلام الغربية ؟.

-بركان غضب الشعب الايراني يحرق زوج رئيسة مجلس النواب .

-الحادث هو نتاج تراكمات الضغوط الاقتصادية والنفسية وكبت الحريات.

-يجب البحث عن دوافع هذا العمل قبل اطلاق اي اتهامات او احكام ضد المتهم .

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