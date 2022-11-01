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تفاصيل جديدة تكشف هدف المعتدي على منزل نانسي بيلوسي!

تفاصيل جديدة تكشف هدف المعتدي على منزل نانسي بيلوسي!
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أوضحت الشرطة الأمريكية، مساء يوم أمس بأن المتهم بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي، قال إنه أراد احتجاز نانسي بيلوسي رهينة "وكسر ركبتيها"، وفقا للسلطات الأمريكية.

العالم - منوعات

واعتدى ديفيد ديبابي (42 عاما)، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، حيث وجه ممثلو الادعاء الفدرالي اتهامين لديبابي، بحسب إفادة فدرالية قدمت للمحكمة يوم أمس .

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الديمقراطية البالغ من العمر اثنين وثمانين عاما، بمطرقة على رأسه.

ووجهت اتهامات فدرالية لديبابي بالاعتداء على مسؤول اتحادي أو إعاقته أو الانتقام منه، بتهديد أو إصابة أحد أفراد أسرته.

ويواجه تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أمريكي؛ بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

جدير ذكره أن الإعلان عن الاتهامات الفدرالية يأتي بينما تقرر أن تعلن ممثلة الادعاء العام في سان فرنسيسكو بروك جنكنز، عن الاتهامات الجنائية الموجهة من الولاية لديبابي.

ورفضت نظريات المؤامرة التي ظهرت بعد الهجوم، مؤكدة أن المهاجم كان يستهدف الزعيمة الديمقراطية عندما اقتحم منزل الزوجين ولم يجد سوى بول بيلوسي.

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