الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد وإصابة مواطنين بالیمن اثر انفجار عنقودية من مخلفات العدوان في مارب

استشهاد وإصابة مواطنين بالیمن اثر انفجار عنقودية من مخلفات العدوان في مارب
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

استشهد وأُصيب مواطنان، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في محافظة مارب.

العالم - الیمن

هذا وأن قنبلة عنقودية من مخلفات قوى العدوان والمرتزقة انفجرت بمجموعة من المواطنين في منطقة المحجرة بمديرية صرواح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مواطنان في محافظة الحديدة، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الحائط التابعة لمديرية الدريهمي.

يشار إلى أن مركز التعامل مع الألغام سجّل خلال الفترة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن، في ظل صمت أممي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الیمن..قوى العدوان ترتكب 63 خرقاً لاتفاق التهدئة في الساحل الغربي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النقل الیمنی ینتقد تصرف السلطات السعودية اللاإنساني

'في الذكرة الـ 105 للوعد المشؤوم'.. 'تشريعي' بغزة يحمّل بريطانيا مسؤولية مصائب الفلسطينيين منذ 'وعد بلفور'

بعد موجة من أحكام السجن المطولة.. منظمات تعبر عن قلقها البالغ على مصير المعتقلين في السعودية

متحدث الحكومة عودة اكثر من 2700 من النخب العلمية الى البلاد

'البرغوثي' يعلق على انتخابات 'الكنيست' الصهيونية

رئيس وزراء ارمينيا يشيد بموقف ايران المبدئي حيال السلام والاستقرار في المنطقة