استشهاد وإصابة مواطنين بالیمن اثر انفجار عنقودية من مخلفات العدوان في مارب

العالم - الیمن

هذا وأن قنبلة عنقودية من مخلفات قوى العدوان والمرتزقة انفجرت بمجموعة من المواطنين في منطقة المحجرة بمديرية صرواح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مواطنان في محافظة الحديدة، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الحائط التابعة لمديرية الدريهمي.

يشار إلى أن مركز التعامل مع الألغام سجّل خلال الفترة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن، في ظل صمت أممي.