ولايتي: نشهد اليوم تعزز عنصر المقاومة ضد أميركا والصهاينة

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، وبحث الجانبان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وفي مستهل هذا اللقاء أبلغ فيصل المقداد، تحيات الرئيس السوري إلى قائد الثورة الإسلامية، معرباً عن ارتياحه للقاء ولايتي مجدداً وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أخ وصديق ورفيق لسوريا حكومة وشعبا، والتعاون بين البلدين هو نقطة قوة لمحور المقاومة.

واستنكر وزير الخارجية السوري الحادث الإرهابي الأخير في مرقد "شاهجراغ" بمدينة شيراز، وأضاف: الأحداث الأخيرة في إيران هي نتيجة لخبث وعداء أميركا وإسرائيل لجمهورية إيران الإسلامية ولشعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، وإن سوريا تقف إلى جانب شعب وحكومة إيران بكل قوتها .

وفي هذا اللقاء الذي حضره سفير سوريا في إيران، قال ولايتي وضمن شكره رئيس سوريا: إن الشعب السوري حارب أسوأ الإرهابيين وأكثرهم إجراما في العالم منذ أكثر من 11 عاما، وبفضل الله وبفضل الأئمة وبسالة الشعب حققوا النصر.. وجاء أحد أسباب فرض هذه الحرب الجبانة التي شارك فيها ما يقرب من 80 دولة بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هو الدور المهم والمؤثر لسوريا في جبهة المقاومة.

وتابع مستذكراً جهود إيران مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في توحيد حركات المقاومة، وأضاف: هذه الشجرة القوية المتجذرة، التي نشهد قوتها وسلطتها اليوم كمحور للمقاومة، هي نتيجة الصحوة التي حدثت في المنطقة تحت تأثير انتصار الثورة الإسلامية فضلا عن النظرة الخاصة للإمام الخميني الراحل ودراية قائد الثورة الإسلامية ويقظة الرئيس السوري المرحوم، والأكثرأهمية هو صمود الرئيس بشار الأسد.