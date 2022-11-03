الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تشييع جثمان الشهيد داوود ريان في بلدة بيت دقو بالقدس المحتلة + فيديو

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

شيع جثمان الشهيد داوود ريان في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس قبل قليل، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس.

العالم- فلسطين

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد داود محمود خليل ريان (٤٢ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة".

وكان المواطن ريان، قد أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، إذ استشهد امس الاربعاء المواطن الفلسطيني حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومين للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.

روابط ذات صلة

"الجهاد" تنعى الشهيد ريان وتؤكد أن الإرهاب الصهيوني لن ينال من صمود شعبنا

"حماس" تزف الشهيد ريان منفذ العملية البطولية في القدس المحتلة

بالفيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البخيتي: الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن

الاحتلال يحتجز جثمان منفذ عملية الطعن بالقدس + فيديو

الأجهزة الأمنية السورية تقضي على 8 إرهابيين وتعتقل 15 آخرين

تشييع جثمان الشهيد داوود ريان في بلدة بيت دقو بالقدس المحتلة + فيديو

شاهد.. البرلمان اللبناني يناقش رسالة عون حول وضعية حكومة ميقاتي

"الثورية السودانية" تبحث سبل إطلاق العملية السياسية وصولاً لحوار مشترك