تشييع جثمان الشهيد داوود ريان في بلدة بيت دقو بالقدس المحتلة + فيديو

العالم- فلسطين

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد داود محمود خليل ريان (٤٢ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة".

وكان المواطن ريان، قد أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، إذ استشهد امس الاربعاء المواطن الفلسطيني حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومين للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.