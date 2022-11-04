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رئيسي: الاميركيون فشلوا في تطبيق وصفات بعض البلدان في ايران

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن الاميركيين فشلوا في تطبيق وصفات بعض البلدان في ايران.

العالم - خاص بالعالم

وفي كلمته بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال رئيسي إن: "إن الاميركيين يعتقدون واهمين إنهم يمكن ان يطبقوا النماذج التي طبقوها في بعض الدول مثل سوريا وليبيا وبعض الدول الاخرى في المنطقة يريدون تطبيقها فهو وهم تام، فقد قمتم بتجربة الشعب الايراني عدة مرات فلماذا لا تاخذون العبر من كل هذه التجارب التي اثبتت لكم ان الشعب الايراني لن ينحني لاحد".

وأكد رئيسي، أن الثورة الاسلامية جعلت من مقارعة الاستكبار العالمي شعارا لها منذ انتصارها، وأضاف أن الأميركيين يدعون الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان، لكنهم يدعمون الإرهاب، وهم من صنعوا التنظيمات الإرهابية، وتابع رئيسي أن الممارسات الأميركية تتصدر كبرى الجرائم الإنسانية في العالم.

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن ايران قوية بشعبها، وأن أميركا واهمة في تنفيذ مخططاتها، وهي التي تمثل رمز الاستكبار العالمي، والسبب في أكثر الحروب إزهاقا للأرواح في افغانستان والعراق.

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