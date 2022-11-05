الى أين تتجه السعودية؟! حفلات "محزنة و مخجلة" على أرض الحرمين+فيديو

العالم - السعودية

ويرى كثير من السعوديين إن مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لترويج حفلات الرقص في بلاد الحرمين الشريفين تضرب الهوية الإسلامية وتعتبر اهانة للمسلمين.

ووصف حساب الإعلامي السعودي المعارض في "تويتر" ترويج حفلات الرقص في أرض الحرمين الشريفين بـ "المحزن والمخجل".

ولم يعد يبدو الأمر غريباً على إبن سلمان إصدار قرارات تضرب الهوية الإسلامية للبلاد.

فمنذ استلامه زمام الحكم عمل ابن سلمان على إحداث تغييرات جذرية في المملكة متجهاً بها نحو شاطئ الفساد والانحلال الأخلاقي والاجتماعي وإضفاء الطابع الغربي على البلاد بهدف تحقيق أهدافه الشخصية ليس إلا ومتناسياً قدسية البلاد بالنسبة للمسلمين.