شاهد: هل سيطبق نتنياهو سياسة ترحيل الفلسطينيين ؟

العالم - خاص بالعالم

وقال أبوالغزلان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان نتنياهو لديه 10 سنوات خبرة في رئاسة الحكومة ويعرف كيف يدور الزوايا، فإذا ضغطت عليه الاحزاب اليمينية المتطرفة لن ينصاع الی مطالبها اذا لم يكن الطريق سالك لتحقيق نوايا تلك الاحزاب.

وأشار الی ان الاحزاب اليمينية المتطرفة المتحالفة مع نتنياهو تبحث عن ترحيل الفلسطينيين من الاراضي المحتلة، موضحاً ان المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس والاراضي المحتلة عام 48 والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة والمقاومة في قطاع غزة، كلها عوامل مانعة لتنفيذ برامج هذه الاحزاب.

وبيّن ان ترحيل الفلسطينيين من الاراضي المحتلة هو حلم صهيوني قديم ليس جديد، لكن هل يستطيع الصهاينة تحقيقه في هذا الوقت؟ الجواب هو ان تشكيل حكومة اكثر تطرفاً، سوف يكثر من فرص المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال.

وأكد ابوالغزلان ان المقاومة هي التي ستحدد طبيعة المرحلة القادمة.