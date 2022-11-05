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رئيسي: العدو فشل في تكرار تجربته بليبيا وسوريا في ايران

رئيسي: العدو فشل في تكرار تجربته بليبيا وسوريا في ايران
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي: إن العدو يسعى إلى تكرار تجربته بليبيا وسوريا في بلادنا لكنه لم يحصل سوى على الفشل، مؤكدا أن الأمن التام مستتب في كل المدن الإيرانية.

العالم - ايران

وفي كلمة أمام تلاميذ الدورة الأولى لقوافل التقدم، قال رئيسي في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد : أن الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا، مشيرا إلى أن إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل.

وأضاف: أن أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر.

ولفت إلى التقدم الذي تشهده البلاد رغم القيود والحظر المفروض على إيران، قائلا إن إرادة علمائنا أقوى من الحظر وهي تفشل محاولات الأعداء ومؤامراتهم الجديدة.

واعتبر آية الله رئيسي التلاميذ والطلاب خاصة أعضاء فرق الأولمبياد رمزًا لتقدم البلاد، مؤكدا على ضرورة توفير الظروف المناسبة لنمو المواهب وقال إن النخب يجب أن تستخدم قدراتها لحل مشاكل البلاد.

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