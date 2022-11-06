السعودية ما بين تغييب القحطاني والاحتفال بـ هالوين

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والقحطاني معتقل لدى السلطات السعودية منذ تسع سنوات، حيث احتجزته السلطات الأمنية منتصف عام 2012 بسبب نشاطه الحقوقي، بينما في مارس 2013 حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع منع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى.

وبهذا الشأن كتب المغرد فهد الغفيلي: قالها الدكتور محمد القحطاني منذ سنوات: الحكومة ترفض المحاكمات العلنية لأنها ستكشف التعذيب والقضاة والسجانين والمتورطين بجرائم ضد الإنسانية.. وها هو اليوم يخفى قسريا ويمنع من الوصول إليه فضلا عن حقه في المحاكمات العلنية.

وقال حساب "معتقلي الراي": نطالب السلطات بالكشف الفوري عن مصير د.محمد فهد القحطاني، حيث لا يعلم إن كان بخير أو مضربا عن الطعام أو في العزل الانفرادي.

وكتبت "منظمة سند الحقوقية": زوجة المعتقل محمدالقحطاني تطلق نداء عاجل تطلب من السلطات السعودية الكشف عن مصيره ، حيث انقطع التواصل معه منذ عدة أيام، في ظل مخاوف وقلق بالغ على سلامته.. سند تدعو السلطات السعودية الكشف عن حالته والسماح له التواصل مع عائلته.

- ونبقى في السعودية حيث نشر مسلم أميركي مقطع فيديو يعلق فيه على مشاهد الاحتفال بالهالوين في الرياض ويقول "أشعر بالحزن، أفكر في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة وحطم الأصنام.. لو سار النبي في السعودية اليوم ماذا سيقول؟".

وعلق نشطاء على هذه القضية.. وكتب "علي أحمد": إنتشار التحرش الجنسي والفساد الأخلاقي في شوارع السعودية.. الوهابية السعودية قتلوا ملايين المسلمين وغيرهم في العراق وسوريا واليمن وليبيا غيرها بحجة الدفاع عن شرف الحرائر.. بينما حرائر السعودية يتحرش بهن جنسيا في نجد والحجاز.

وكتب "كرار البابلي": الكثير من الناشطين الآن في سجون آل سعود بسبب انتقادهم للانحلال والفساد، لم يكتفي ابن سلمان بنشر الفساد والانحلال في السعودية فقط بل يحاول تصديره إلى باقي الشعوب تنفيذا لأوامر أسياده في الغرب، أصبحت محاربة الانحلال الأخلاقي والشذوذ جرما عند آل سعود.

وغرد "حمد المهري": أي انحطاط أخلاقي وصل إليه هؤلاء الأوغاد من الفساد والمجون والكفر العلني الذي فاق ما تشهده دول الغرب؟ السعودية تنحدر إلى منحدر خطير وتمر بأسوء مراحلها في ظل سياسة المهفوف، وتنهج نهج الجاهلية الأولى.

- مد بشري طاف في شوارع العاصمة الإيرانية طهران والمدن الإيرانية الأخرى إحياء لذكرى يوم مقارعة الاستكبار العالمي، وذكرى الإستيلاء على وكر التجسس في السفارة الأميركية في طهران عام 1979 من القرن الماضي.

المسيرات شارك فيها مختلف شرائح الشعب الإيراني في تجسيد ملحمي للتنديد بالاستكبار العالمي والتأكيد من جديد على ولائهم والتفافهم حول قائد الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي.

وبهذا الشأن كتب حساب "عصا موسى": رقم قياسي للمشاركين في مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" عشرة ملايين متظاهر في أنحاء إيران جرت مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي في أكثر من 450 مدينة و900 قضاء في أنحاء إيران، والتقديرات الأولية أشارت إلى مشاركة نحو 10 ملايين شخص في هذه المسيرات.

وكتب المغرد "حسين": اليوم خرج الحق كله للباطل كله.. ليقول "لا للإستكبار والهيمنة الأميركية" هذه هي إيران دولة الحق المنتصر.

وكتب الناشط "أبو علي الديراني": عشرة مليون متظاهر إيراني...عشرة مليون صفعة بوجه أميركا وأذنابها... يوم مقارعة الاستكبار العالمي لا يشبه أي يوم آخر في إيران، هو يوم تجديد العهد والولاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حاملة راية المقاومة في وجه المحتلين والمستعمرين وسارقي خيرات الشعوب.

- أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية دعمها وتأكيدها لما ورد في خطاب البابا فرنسيس حول حاجة البحرين إلى التنفيذ العملي لمجموعة القواعد والأسس المرتبطة بالحريات ووقف التمييز واحترام حقوق الإنسان.

واستغلت الوفاق خطاب البابا لتعلن دعمها وتأكيدها لما ورد فيه واقترحت تحويل هذه المضامين إلى وثيقة تاريخية للتسامح والتعددية ووقف كافة أشكال التمييز والعمل على التأسيس لشراكة مجتمعية وسياسية.

وبهذا الشأن كتب الناشط "د.إبراهيم العرادي": هذه هي اللقطة الفوتوغرافية والصورة التي يريد تسويقها حاكم البحرين لتعمية وتغطية انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب.. تنويه: حملة اعتقالات تعسفية شرسة شملت عدة منازل في مختلف مناطق البلاد قبيل زيارة بابا الفاتيكان من قبل مرتزقة النظام الحاكم.

الناشط يوسف الخواجه وفي تعليقه على دعوة شيخ الأزهر لعلماء الشيعة من أجل عقد حوار إسلامي – إسلامي كتب يقول: فاتك يا سماحة الشيخ وأنت توجه دعوتك المباركة لمشايخ وعلماء الشيعة في العالم الاسلامي أن علماء وشيوخ شيعة البحرين موزعين بين السجون والمنافي!

وكتب "عبدالنبي العكري": خطاب البابا فرنسيس الافتتاحي في زيارته للبحرين يحمل نصائح مخلصة للحكم وهي مطالب شعب البحرين للخروج من المأزق الحالي الذي ألحق ويلحق أضراراً بليغة بالبحرين شعبا ودولة، ولذى نأمل أن يستجاب لهده النصائح بعقل منفتح وحريص على مصلحة البحرين.