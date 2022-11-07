أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

هلع أمريكا والكيان الصهيوني من نجاح إيران في اختبار صاروخ قائم 100الحامل للأقمار الصناعية..

- جوان ..

تطوير منظومة باور الصاروخية الإيرانية للدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية والقاذفات الإستراتيجية .

- ابتكار ...

نجاح إختبار صاروخ باور المتطور للدفاع الجوي بمدى يزيد عن ثلاثمئة كيلومتر .

- أبرار ..

الإتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات حظر جديدة في موقف عدائي جديد ضد بلادنا .

- وطن امروز ..

قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية الإدميرال تشارلز ريتشارد يصف أمريكا بالسفينة الآئلة للغرق.

- جمهوري إسلامي ..

حكومة طالبان بكابول تبدي استعدادها لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع أمريكا .

- خراسان ..

كييف تقف على حافة إنقطاع الكهرباء بالكامل .. وواشنطن تحثها على التباحث مع موسكو.

- آرمان امروز ..

تفاقم الأجواء بين روسيا والكيان الصهيوني ، وموسكو تحذر تل أبيب من إرسال السلاح لأوكرانيا.

- عصر إيرانيان ..

مخابرات حرس الثورة تلقي القبض على عناصر ثلاث خلايا إرهابية لزمرة المنافقين .

- إيران ..

مارين لوبان تتنحى عن زعامة حزب الإتحاد الوطني اليميني المتطرف في فرنسا .

- آفتاب يزد ..

ترامب يبدي مخاوفه إزاء مستقبل الولايات المتحدة في حالة بقاء بايدن بالبيت الأبيض .

- مردم سالاري ..

اليابان تحلم بالعودة للعسكرتاريا .. رئيس الوزراء يؤكد عزم طوكيو على تعزيز القدرات الدفاعية .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

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1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن تفاقم الحرب بالنيابة بين السعودية والإمارات بجنوب اليمن في مقالها ( مرتزقة الإمارات يستهدفون الجنود السعوديين)..

السعودية والإمارات هما آخر من بقي من بلدان التحالف السعودي الذي بدأ حربه العدوانية على اليمن في 2015. فالذي يحدث منذ أكثر من ثلاث سنوات هو اتساع الشروخ في استراتيجيات البلدين ازاء اليمن، فالإمارات تركز على جنوب اليمن وجزره فيما تخطط السعودية لاستعادة نفوذها الضائع على اليمن .

( إن جنوب اليمن تحول في الواقع إلى مسرح لحرب بالنيابة بين السعودية والإمارات عبر أذرعهما العديدة هناك )

وفي الآونة الأخيرة صعدت ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من هجماته على ميليشيات المجلس الرئاسي اليمني المزعوم المدعوم سعوديا، وليس هذا فحسب بل إن هناك أنباء عن إصدار ابوظبي تعليمات لمرتزقتها بجنوب اليمن بمحاصرة معسكر القوات السعودية ببلدة البريقة وبمطار عدن واعتقال العسكريين السعوديين، كما أن هناك انباء عن قرب نشر الإمارات لقوات بعدن في تحدي مباشر وصريح للرياض .

2- خراسان ..

حول أوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( مخاوف زيلنسكي واندفاع سوليفان )..

قام مستشار الامن القومي جيك سوليفان بزيارة مفاجئة وسريعة لكييف والتقي بالرئيس الأوكراني وبقيادات بالجيش الاوكراني .

( إن إدارة بايدن أرادت بهذه تهدئة روع زيلينسكي من أن أمريكا ستواصل دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا )

فالرئيس الأوكراني قلق جدا من احتمال حدوث تغير في الموقف الأمريكي إزاء أوكرانيا فيحالة استعادة الحزب الجمهوري لللاغلبية في االكونغرس في الإنتخابات النصفية , ومخاوف زيلينسكي ازدادت تماما بعد تصريحات لنواب جمهوريين من أن امريكا سنوقف دعمها لاوكرانيا في حالة فوز الحزب الجمهوري بانتخابات الكونغرس النصفية . وليس من المستبعد ان يكون سوليفان قد أسند في معرض طمأنة زيلنسكي على استخدام بايدن لصلاحياته الخاصة لمواصلة دعم اوكرانيا في مثل هذه الحالة.

3- اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على تصعيد السلطات السعودية لجرائمها ضد المواطنين الشيعة وكتبت في تقريرها ( ثمانية يافعين في قائمة الإعدام السعودية )..

يتجاهل النظام السعودي كل أجواء الإدانة والإنتقادات الدولية بشان تزايد أحكام الإعدام في هذا البلد , واخر قائمة إعدام سعودية تضم ثمانية يافعين من أبناء المنطقة الشرقية ذات الأغلبية السكانية من السعوديين الشيعة .

( منظمات حقوق الإنسان في العالم أكدت أن الإعدامات في السعودية حطمت هذا العام كل الأرقام القياسية السابقة بهذا البلد )

كما اكدت أن القضاء السعودي يصدر أحكام الإعدام في محاكمات صورية تماما، كما انه يتجاهل القانون الدولي الذي يحظر اعدام اليافعين ومن هم دون السن القانونية . إن نظام ال سعود يمارس سياسة قبضة حديدية وحشية في التعامل مع أي معارضة سلمية وخاصة اذا ما كانت من المنطقة الشرقية .

- جمهوری اسلامی ..

صحیفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها عن أجواء ما بعد الإنتخابات بفلسطين المحتلة في مقالها ( صراع على غنائم الإنتخابات )..

بعد فوز القائمة اليمينية بزعامة نتنياهو في انتخابات الكنيست والتي تضم االليكود وأحزابا يمينية أصغر، تطفو على السطح مؤشرات تفجر صراع مبكر على الحقائب الوزارية الرئيسية بين مكونات الائتلاف اليميني .

( إن نتانياهو مقبل على مواجهة تحديات جدية في مسار تشكيل حكومة إئتلافية جديدة وتحقيق حلمه بالعودة للسلطة )

فزعيم حزب " عوتسما يهوديت " الصهيوني الأكثر تطرفا وعنصرية "ايتمار بن غفير" رفض المشركة في اجتماع، دعا إليه نتنياهو لقادة مكونات القائمة اليمينية الفائزة في الإنتخابات لمناقشة سبل تشكيل حكومة جديدة .

ويبدو أن "بن غفير" يريد تسلم حقائب سيادية كشرط لانضمامه لحكومة ائتلافية، وفي غير هذه الحالة قد ينسحب من القائمة اليمينية بمقاعده البالغة 14 مقعدا وعندها سيفقد الليكود وحلفائه للأغلبية بالكنيست وسيعجز نتانياهو عن تشكيل حكومة جديدة .

5- إبتكار ..

كتبت صحيفة إبتكار في تقرير لها عن ( مسيرات حاشدة ضد التقشف ببريطانيا ) جاء فيه ..

العاصمة البريطانية لندن شهدت مؤخرا مسيرة كبيرة بمشاركة آلاف المواطنين تنديدا بسياسة التقشف الإقتصادي التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء الجديد " ريشي سوناك " العمل بعا املا في كبج جماح التضخم والغلاء والبطالة في بريطانيا التي تشهد أيضا إضرابات مستمرة للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسبب نقص الأجور والروتب وتزايد تكاليف المعيشة.