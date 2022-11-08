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جدول أعمال جلسة مجلس نواب العراق المقرر عقدها اليوم

جدول أعمال جلسة مجلس نواب العراق المقرر عقدها اليوم
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس نواب العراق اليوم الثلاثاء جلسة برلمانية من المقرر ان تتضمن التصويت ومناقشة عدة قراءات لعدد من القوانين.

العالم - العراق

ونشرت عدة موقع اعلامية عراقية قبل فجر اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسة مجلس نواب العراق المقررة عقدها اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول الأعمال الذي اعلنه مجلس النواب العراقي:

أولا:التصويت على قرار (تمديد اعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك).

ثانيا: تقرير مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق (لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام.

ثالثا: تقرير مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (13) لسنة 2013 (لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني ، لجنة المرأة والسرة والطفولة ، اللجنة القانونية ، لجنة الشهداء والضحايا).

رابعا: تقرير مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد والعمال (اللجنة المالية، لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني ، اللجنة القانونية).

خامسا: مناقشات عامة.

هذا ومن المقرر ان تبدأ جلسة اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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جدول أعمال جلسة مجلس نواب العراق المقرر عقدها اليوم