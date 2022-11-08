أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

أبعاد جديدة لجريمة مزار شاهجراغ الإرهابية.. إعتقال ستة وعشرين إرهابيا تكفيريا بجنسيات أجنبية .

-ايران ..

جريمة مزار شاهجراغ .. عملية إرهابية بإشراف المخابرات الأمريكية , وإعتقال تكفييرين أجانب .

- اطلاعات ..

مباحثات أمريكية روسية سرية حول أوكرانيا لتفادي إتساع دائرة الحرب .

- اعتماد ..

إشتداد حدة المعارك في منطقة خيرسون بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية .

- ابرار ..

بدء إنتخابات الكونغرس النصفية في أمريكا اليوم وسط مخاوف من تفجر فوضى وأعمال عنف.

- جوان ..

ترامب يشكك بصحة إنتخابات الكونغرس النصفية مسبقا في حالة فوز الحزب الديمقراطي فيها .

- جام جم ..

جوزيب بوريل .. الاوضاع ليست على ما يرام بشأن جهود إحياء الإتفاق النووي.

- ابتكار ..

تحت وطأة ضغوط وإملاءات أمريكية , باكستان تتنصل من إتفاق شراء الغاز الإيراني .

- خراسان ..

بابا الفاتيكان يثني على النظام الخليفي متجاهلا ملف جرائمه البشعة بحق الشعب البحريني والإنسانية .

- عصر ايرانيان ..

نجاح تجربة إطلاق الصاروخ قائم الحامل للأقمار الصناعية مؤشر واضح على فشل الحظر .

- كيهان ..

القوات السورية توجه ضربات قاصمة لمواقع وبؤر الإرهابيين في محافظتي إدلب ودرعا .

- آفتاب يزد ..

بايدن يحذر من تشكيك الجمهوريين بسلامة نتائج الإنتخابات النصفية للكونغرس في حالة هزيمتهم .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن انتخابات الكونغرس النصفية في مقالها (ماذا لو فاز الجمهوريون )..

استطلاعات الرأي في امريكا عكست احتمال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية مستعيدا الاغلبية في مجلس النواب او الشيوخ او في كليهما مستفيدا من ضعف ادارة بايدن وهفوات الاخير .

ان فوز الجمهوريين سيضع بايدن في موقف صعب للغاية فيما تبقى من مدة مهامه الرئاسية , وبالطبع سيحرمه من الترشيح ثانية للمنصب الرئاسي .وعلى الصعيد الدولي ..

( سيؤدي فوز الحزب الجمهوري إلى تقييد سياسات إدارة بايدن بشأن أوكرانيا, كما ستتضاءل فرص إحياء الإتفاق النووي بشكل كبير)

فالجمهوريون لوحوا قبيل الانتخابات بانهم لن يقدموا صكا على بياض لاوكرانيا , وبالطبع مواقفهم بشأن الاتفاق النووي معروفة تماما , وهي نابعة من نفس الرؤية الترامبية ازاء هذا الاتفاق.

2- ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت عن تناقضات السياسة التركية ازاء سوريا في مقالها ( ماذا تريد تركيا من تدخلها بشمال سوريا )..

تركيا تتحدث منذ اشهر وعلى لسان اردوغان وكبار المسؤولين فيحكومته عن رغبتها بتطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد , لكنها تتحرك على ارض الواقع في الاتجاه المعاكس تماما .

( إن تركيا تواصل دعمها العسكري للجماعات المسلحة المناهضة لدمشق بشمال سوريا وتواصل تواجدها العسكري في الأراضي السورية)

وليس هذا فحسب بل تتحرك تركيا لايجاد كانتونات وبلدات تحت ادارتها في العديد من المناطق بشمال سوريا الامر الذي يجعل من كلامها بشأن التطبيع مع دمشق مجرد شعارات تخفي اهداف اخرى ربما لايمكن فصلها عن الاحلام العثمانية .

3- عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الغرب يفتقر للإرادة السياسية بشأن الإتفاق النووي ) ..

ايران قدمت العديد من المقترحات البناءة بشأن احياء الاتفاق النووي للمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ابداءا لحسن نواياها وجديتها في تحقيق هذا الهدف , الا ان الترويكا الاووبية لم تبدي وجود اية ارادة سياسية واقعية في هذا السياق .

( المشكلة تكمن في إنقياد الأوربيين للإملاءات الأمريكية وإفتقارهم لرؤية مستقلة واقعية لإحياء الإتفاق النووي )

وامريكا بايدن تتحدث عن ضرورة احياء هذا الاتفاق لكنها تسير في الاتجاه المعاكس تماما , فمواقف الادارة الديمقراطية بالبيت الابيض لا تخرج عن اطار نفس اهداف ترامب مع فارق في الاخراج فحسب.

4- ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( تظاهرات مناهضة لإنقلاب الرئيس التونسي )..

بدعوة من قوى المعارضة شهدت بعض المدن التونسية تظاهرات نددت بما تصفه المعارضة بانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد , ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد ضرورة صيانة الحريات العامة والتصدي للاستبداد .

( إن تونس تشهد تشكيل جبهة معارضة واسعة تضم خمسة أحزاب أبرزها حزب النهضة وذلك مقابل رئيس الجمهورية)

وجبهة الخلاص الوطني التونسية بزعامة نجيب الشابي باتت تمثل التحدي الرئيسي لرئيس الجمهورية مع اقتراب تونس من اجراء الانتخابات في السابع عشر من الشهر المقبل .

ان الشارع التونسي بات منقسما على نفسه بين انصار رئيس الجمهورية ممن يرون ان قراراته بحل الحكومة والبرلمان كانت ضرورية لانقاذ البلاد من استبداد زاحف تحت يافطة العملية السياسية , وانصار المعارضة الذين يرون ان قيس سعيد يعيد الاستبداد لتونس .

5- جوان ..

حول انتخابات الكونغرس النصفية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إنتخابات وسط مخاوف تفجر عنف وفوضى )..

استطلاعات الرأي بامريكا عكست وجود مخاوف عميقة من احتمال اندلاع اعمال عنف بعد اعلان نتائج انتخابات الكونغرس النصفية خاصة في حالة هزيمة الجمهوريين فيها.

( إن هذه المخاوف ترتبط في الواقع بما شهدته أمريكا من فوضى وأعمال عنف بعد الإنتخابات الرئاسية عام 2020 )

فترامب المتهم بتأجيج تلك الفوضى وتشجيع انصاره على اقتحام مبنى الكونغرس آنذاك , لم يتردد مؤخرا على التشكيك بنتائج انتخابات الكونغرس النصفية ايضا في حالة هزيمة الجمهوريين.

في الواقع ان امريكا تسير بشكل متسارع في مسار التشرذم السياسي والاجتماعي الذي يحمل في طياته خطر تنامي اتجاهات انفصالية في بعض الولايات .