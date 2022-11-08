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بيونغ يانغ تعلق على إتهام واشنطن لها حول تزويد موسكو بالأسلحة

بيونغ يانغ تعلق على إتهام واشنطن لها حول تزويد موسكو بالأسلحة
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن واشنطن "تنشر باستمرار" شائعات بشأن صفقات أسلحة "لا أساس لها من الصحة بين [كوريا الشمالية] وروسيا في محاولة لجعله أمرا واقعيا بأي ثمن".

العالم - آسيا والباسفيك

واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه صورة [كوريا الشمالية] على الساحة الدولية"من خلال التذرع بما تصفه بالقرارات "غير القانونية" الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع البيان "نوضح مرة أخرى أنه لم يكن لدينا أبدا -صفقات أسلحة- مع روسيا وأننا لا نعتزم القيام بذلك في المستقبل".

واتهمت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي كوريا الشمالية بدعم روسيا سرا بمعدات عسكرية في حربها ضد أوكرانيا.

وزعم مدير الاتصالات بمجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، إن كوريا الشمالية كانت تحاول إخفاء شحنات قذائف المدفعية عبر دول أخرى، على سبيل المثال في الشرق الأوسط.

وتابع كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة ما إذا كانت الشحنات وصلت بالفعل أم لا. وأضاف أنه "رقم كبير".

وكانت كوريا الشمالية قد نفت في السابق تقديم أسلحة وذخيرة لروسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.

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