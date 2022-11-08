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انجاز بناء خط سكة حديد زاهدان - خاش جنوب شرق ايران

انجاز بناء خط سكة حديد زاهدان - خاش جنوب شرق ايران
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول ايراني في شركة إنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل عن انجاز بناء خط سكة حديد زاهدان - خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) والبالغ طوله 154 كيلومترا.

العالم - ايران

وقال مسؤول انشاء سكك الحديد في الشركة عباس خطيبي في تصريح لمراسل وكالة فارس حول تمويل مشروع خط سكة حديد ميناء تشابهار – زاهدان: في السابق، من خلال الحصول على التصاريح ذات الصلة، تمكنا من الحصول على تصريح بقيمة 300 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية، تم إيداع 250 مليون يورو منها في حساب وزارة الطرق والتنمية الحضرية واستخدامها لبناء مشروع.

واضاف: كان أهم حدث مع تخصيص هذا الائتمان للمشروع هو الانتهاء من إنشاء 154 كم من خط سكة الحديد بين زاهدان وخاش، ومن المقرر اجراء الاختبار الفني من هذا الخط في الأيام القليلة المقبلة.

واوضح خطيبي، ان نسبة انجاز خط سكة حديد تشابهار – زاهدات بلغت 62 بالمائة، مشيرا الى ان موعد تدشين هذا الخط سيكون في مارس /آذار 2024.

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انجاز بناء خط سكة حديد زاهدان - خاش جنوب شرق ايران

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