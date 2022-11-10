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وزير الخارجية الايراني يحذر نظيرته الألمانية: الرد الايراني سيكون حاسما

وزير الخارجية الايراني يحذر نظيرته الألمانية: الرد الايراني سيكون حاسما
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني في تغريدة خاطب بها نظيرته الألمانية ان التدخل والتحريض ليس مؤشرا على النضوج والتدبير، قائلا : بامكان المانيا ان تختار طريق التعاطي من اجل مواجهة التحديات المشتركة أو طريق المواجهة. ردنا سيكون حاسما ومتناسبا (مع موقف المانيا).

العالم - ايران

يتبع ...

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وزير الخارجية الايراني يحذر نظيرته الألمانية: الرد الايراني سيكون حاسما

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