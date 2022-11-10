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خبيرة أممية:

الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري تمنع جهود إعادة الإعمار

الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري تمنع جهود إعادة الإعمار
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية على التمتع بحقوق الإنسان أن الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تؤثر بشدة على حقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار في سورية.

العالم - سوريا

وقالت دوهان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بدمشق الإجراءات أحادية الجانب أثرت بشكل كبير على قطاع الأدوية السوري ما تسبب بنقص فيه، وخاصة المتعلق بالأمراض المزمنة والمعدات الطبية، كما أثرت على توفر المعدات وقطع الغيار اللازمة لعملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب والري، ما قد يسبب تحديات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وأضافت دوهان إنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا الحسنة للإجراءات الأحادية الجانب، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدات للشعب السوري.

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خبيرة أممية: الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري تمنع جهود إعادة الإعمار

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