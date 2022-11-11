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معارض مصري يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر

معارض مصري يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر المقاول والمعارض المصري محمد علي، مقطع فيديو قبل ساعات من مظاهرات 11/11 المرتقبة، هاجم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

العالم- مصر

وقال علي، إنه "كان في بث مباشر على موقع فيسبوك، وتم قطعه، متهما محمد بن زايد بأنه يقف وراء ذلك لحماية السيسي."

وأضاف أن "محمد بن زايد يتحكم في السيسي، ويتخوف من الشعب المصري"، وتابع وهو يخاطب ابن زايد: "لو الشعب المصري هو اللي مسك البلد إنت مش هيكون ليك لازمة".

وكشف محمد علي، أنه" رفض عرضا تلقاه للجلوس مع محمد بن زايد"، وأشار إلى أن" الرئيس الإماراتي لا يحب الخير للمصريين."

ولفت إلى أن" السيسي هو هدية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحمد بن زايد لتسليم مصر إلى الإمارات"، مؤكدا أن "طموحات ابن زايد لن تتحقق بسبب وعي الشعب المصري."

وقال محمد علي إنه "يثق في أن الشعب المصري سيقف بوجه محمد بن زايد ومحمد بن سلمان".

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