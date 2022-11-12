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الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات

الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الطاقة الصهيونية إن الكيان سيحتاج إلى عدة سنوات قبل أن يتمكن من زيادة إمداداته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.

العالم - الاحتلال

وحسب وكالة معا وقع كيان الاحتلال ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الصهيونية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأبلغ رويترز على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر "على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا".

وتحول الكيان الصهيوني إلى مصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من مكامن الغاز البحرية خلال العقد الماضي. وعملت في الفترة الأخيرة على زيادة الكمية التي تبيعها إلى مصر والأردن مع التفكير في خيارات شحن المزيد إلى مصر، حيث يمكن تسييل الغاز وبيعه إلى أسواق بعيدة، مثل تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.

وقال شيلات إن "إسرائيل" تتوقع أن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير، وربما حتى مضاعفته، في غضون ثلاث أو أربع سنوات، مما سيوفر كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها من الاستهلاك المحلي.

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الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات

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