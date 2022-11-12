السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني الى نظيره العراقي

هذا ما جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني الى نظيره العراقي
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، الإلتزام بالعمل في الجوانب الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص في العراق فيما هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة توليه الحكومة العراقية.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تضمنت تهنئة بمناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة".

وأضاف البيان أن "الرسالة حملت تأكيد سوناك على أهمية استمرار الشراكة بين العراق و لندن، والعمل معًا من أجل مصالح البلدين الصديقين".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في رسالته إلى "الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة عصابات داعش الارهابية في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية".

وأكدت رسالة سوناك إلى رئيس مجلس الوزراء، "التزام بريطانيا بالعمل مع العراق في الجوانب الاقتصادية، وتطوير القطّاع الخاص، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى جانب مجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

واكد ايضا "دعم بريطانيا جهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل الى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغير المناخي، ومواصلة الشراكات الإقليمية من أجل الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

روابط ذات صلة

خطوة تُحسب للسوداني: إلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

السوداني: نسعى للعمل وفق أولويات تخفف معاناة المواطنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تفجير 3 أبراج عملاقة في محطة فحم أمريكية

بالفيديو.. منظمات حقوقية تطالب ابن سلمان بإطلاق سراح سجناء الرأي والقاصرين

هذا ما جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني الى نظيره العراقي

أردوغان يعين سفيرا لتركيا لدى كيان الاحتلال!

سانا: استشهاد رئيس مجلس بلدة علما بريف درعا برصاص مسلحين مجهولين

بالفيديو.. رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان: النظام الخليفي ينتخب نفسه في الانتخابات البحرينية