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سفيرة أمركيا لدى الناتو تكشف عن دعم بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا

سفيرة أمركيا لدى الناتو تكشف عن دعم بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، اليوم السبت، إن" واشنطن تأمل في أن تجري مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل القريب، لكنها تعتقد أن كييف يجب أن تحدد شروط المحادثات" على حد قولها.

العالم- الأميركيتان

وقالت سميث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: إن "الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهيئة الظروف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا".

ووفقا لسميث، يمكن لموسكو إنهاء الأزمة الأوكرانية في اليوم التالي إذا أرادت ذلك.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن "موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا ، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".

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