لافروف يتهم الغرب وحلفاءه بالسعي لعسكرة منطقة "آسيان"

العالم - روسيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وقال: "الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاولان السيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، زاعما أن الدول الغربية تعمل على عسكرة المنطقة لكبح مصالح الصين وروسيا في هذا الجزء من العالم.

وفي السياق، استبعد لافروف إمكانية اعتماد بيان مشترك حول نتائج قمة آسيان، كون أن واشنطن ” تصر على تقييم غير مقبول للوضع في أوكرانيا”.

وأوضح أن البيان الذي سيصدر سيكون عن الرئاسة في كمبوديا ويتطرق لسبل التعاون المستقبلي بين الدول المشاركة.

وانطلقت، اليوم، قمة آسيان + 3 (الصين واليابان وكوريا الجنوبية)، في العاصمة الكمبودية، بحضور زعماء دول الرابطة وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

وتأسست رابطة دول آسيا عام 1967 في أغسطس / آب في بانغوك، بتايلاند وهي تكتل إقليمي يتكون من دول بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.