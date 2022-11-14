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بين بغداد وأربيل..

الديمقراطي الكردستاني: حكومة السوداني جادة في حل جميع الملفات العالقة

الديمقراطي الكردستاني: حكومة السوداني جادة في حل جميع الملفات العالقة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأحد، أن وفدا من اربيل سيناقش مع المسؤولين في بغداد حصة منطقة كردستان العراق من الموازنة، فيما أشار الى أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بحل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

العالم - العراق

وقال النائب عن الحزب جياي تيمور في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بإن حكومة كردستان العراق "تعول على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن حل المشاكل بين بغداد واربيل وتجاوز تلك الملفات"، مشيرا الى أن "اهم هذه المشاكل هو عدم وجود قانون النفط والغاز، حيث إنه وبسن هذا القانون سنضع اسسا متينة لعمل الحكومتين معا في عملية استخراج وتسويق النفط والاستفادة من وارداته".

وأضاف أن حكومة السوداني جادة بحل الملفات بين المركز وكردستان لنقطتين الاولى هي أن الاتفاقات التي كتبت بشكل تحريري لدى تشكيل الحكومة متمثلة بائتلاف ادارة الدولة وموجودة لدى جميع الاطراف، اضافة الى وجود مجلس سياسي في الائتلاف يراقب عمل واداء الحكومة.

وعن حصة منطقة كردستان العراق بالموازنة، ذكر تيمور أن حصة كردستان في الموازنة ستناقش بشكل تفصيلي من قبل وفد حكومة كردستان الذي سيزور بغداد وسيلتقي المسؤولين وخاصة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي وكذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واللجان المالية، مشيرا الى أن "حصة 17% من الموازنة لمنطقة كردستان والتي كانت تطبق سابقا هي حصة عادلة وتعطي لشعب كردستان حقه.

وحول اتفاق سنجار، ذكر أن "هذا الاتفاق وطني ويمس مئات النازحين الذي ضاقوا الويلات من داعش"، داعيا "الحكومة الاتحادية الى الالتزام بهذا الاتفاق".

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