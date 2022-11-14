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الخارجية الروسية تنفي نقل 'سيرغي لافروف' إلى المستشفى في إندونيسيا

الخارجية الروسية تنفي نقل 'سيرغي لافروف' إلى المستشفى في إندونيسيا
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

نفت الخارجية الروسية الأنباء التي تزعم بنقل الوزير سيرغي لافروف إلى المستشفى لحظة وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

العالم- روسيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلغرام": "هنا مع سيرغي فيكتوروفيتش في إندونيسيا، نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم إدخاله إلى المستشفى، هذه بالطبع، أخبار مزيفة".

وأضافت: "حسنا، انتظروا، الحصري العالمي".

وزعمت وكالة "أسوشيسند برس" نقلاعن السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي"

وأضافت الوكالة أن "ثلاثة مسؤولين حكوميين وطبيين إندونيسيين، أخبروا الوكالة بأن الدبلوماسي الروسي كان يعالج في المنتجع بالجزيرة"، مشيرة إلى" أنهم جميعا امتنعوا عن الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.".

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الخارجية الروسية تنفي نقل 'سيرغي لافروف' إلى المستشفى في إندونيسيا

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