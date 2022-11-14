اشادات باجراء البطل اللبناني الذي رفض مواجهة لاعب صهيوني في قبرص

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أشارت جبهة العمل الاسلامي في لبنان الى تحقيق نصر جديد للبنان والرياضة اللبنانية وذلك حين انسحب بطل كرة المضرب اللبناني محمد عطايا في نهاية بطولة قبرص الدولية اعتراضاً ورفضاً منه لمواجهة لاعب صهيوني غاصب لفلسطين الأبية، رافضاً بأي شكل من أشكال التطبيع ولو رياضياً معه.

ونوّهت في بيان اليوم الاثنين، بالبطل عطايا الذي انضم لغيره من الأبطال العرب والمسلمين الذين أعلنوا رفضهم القاطع للتطبيع وعدم مواجهة اللاعبين الصهاينة في رسالة واضحة للعدو من أنهم يدعمون القضية الفلسطينية المحقّة وعدم الرضوخ له وعدم السماح له باستغلال أي مناسبة ينسلّ منها محاولاً اختراق حاجز رفض التطبيع الشعبي المقاوم معه.

وتوجهت إلى كل الشرفاء والأحرار في عالمنا العربي والاسلامي ومنهم كتحصيل حاصل اللاعبين الأبطال ليكونوا قدوة وأسوة للحكومات والدول المطبّعة مع العدو الصهيوني ويقطعوا كل الصلات المباشرة وغير المباشرة معه.

وأشارت إلى أنّ هذه المواقف والأفعال المشرّفة تصبّ في خانة الصراع المفتوح مع العدو ومواجهته بشتى الوسائل، وتصبّ أيضاً في خانة ومصلحة دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.