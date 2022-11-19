السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

أكثر الأمور التي يتحدث عنها الاعلام السعودي وضجّ فيها الداخل

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"فيديو يظهر أكثر الأمور التي يتحدث عنها الاعلام السعودي وضجّ فيها الداخل هو تعبير"السعودية العظمى"، وهو تعبير تحول من اهزوجة اعلامية يرددها الاعلام الفاشل لشيء واقعي ويطبق نظرية اكذب اكذب حتى تصدق النظرية وتعيشها.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سجون السعودية.. محمد الخضيري لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ 2017

كيف تكون"السعودية العظمى"وتكذب على مواطنيها!

منظمة أوروبية تطلب عدم الوثوق بالتعهدات الرياض+فيديو

كيف تقرأ تحميل صنعاء النظام السعودي الجرائم بحق اليمنيين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يلتقي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية

السلطة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف ارهاب المستوطنين

 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني

مدير مكتب زيلينسكي: السلام مع روسيا ممكن لكن ...

ماذا تحمل زيارة وزير الخارجية العماني الغيرمعلنة إلى طهران؟ + فيديو

أمريكا تنشر 100 زورق مُسيّر في الخليج الفارسي..  صفارة البدأ بعملية حلب جديدة