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إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران

إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظم الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، ان اي زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران ليس مدرجا على جدول الاعمال حاليا .

العالم - ايران

وتابع اسلامي في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، قائلا : نظر إلى حسن نية الجمهورية الإسلامية وصدقها والإجابات المنطقية والمستدلة التي قدمت لهم، إذا سمحوا باتباع المسار الطبيعي وغير السياسي وتحلوا بالمهنية ، ومعايير ضمانات الامان، يمكننا أن نأمل في التوصل الى نتيجة.

واكد ان إيران ترفض مشروع القرار، الذي يحتوي على محتوى غير صحيح للغاية وهم يعلمون أنه غير صحيح واضاف : لدى الجمهورية الإسلامية خطة معتمدة ومعلنة وموثقة للنهوض ببرنامج تطويرها النووي ، وتنفذ أنشطتها في هذا الإطار.

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إسلامي: المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية مرفوضة من قبل إيران

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